За даними слідства, йдеться про невикористані компанією-теплопостачальником 1,9 мільйона гривень субсидій. Експосадовця можуть посадити на 5 років та оштрафувати суму від 4 250 до 12750 гривень.

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Інкримінують колишньому очільнику департаменту КМДА службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.

Теплопостачальник збанкрутував та не вернув гроші

Правоохоронці встановили, що у 2017 – 2018 опалювальному сезоні компанія-постачальник тепла і гарячої води отримала з бюджету Києва відшкодування витрат населення.

1,9 мільйона гривень від цих коштів підприємство не використало, а згодом – змінило юридичну адресу та почало процедуру банкрутства.

Факт не витрати коштів підтвердила ревізія Державної аудиторської служби.

Злочин колишнього очільника департаменту соцполітики КМДА, як кажуть правоохоронці, полягає у тому, що посадовець не зробив все для стягнення з боржника коштів у судовому або позасудовому порядку.

Оскільки бюджет Києва не отримав кошти назад, щодо чиновника відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування справи триває.

Чи затримали чоловіка, у прокуратурі не повідомляють.