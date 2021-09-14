Экс-нардеп Дейдей уволился с должности помощника главы полиции Киева

Скандально известный бывший политик Евгений Дейдей подал в отставку с должности помощника начальника полиции Киева. Экс-нардеп ушел вместе со своим руководителем Андреем Крищенко.

Об этом стало известно из е-декларации, которую подал бывший депутат от "Народного фронта". В документе указано, что отчет о доходах охватывает срок с 1 января до 9 августа 2021 года.

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Обнародована декларация была 7 сентября. Когда именно Дейдей уволился с должности – неизвестно.

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Е-декларация Дейдея / Скриншот из Единого реестра деклараций

Дейдей стал причастным к работе полиции в 2014 году, как только стал нардепом.

Он был сотником Майдана и начал курировать полк полиции "Киев" после прихода в Верховную Раду.

По данным "Слидства.инфо", еще за месяц до своего депутатства Дейдей имел судимость – за разбой и незаконное обращение с оружием.

2 февраля 2011 года Дейдей с еще одним приспешником совершил 3 разбойных нападения и ограбил 7 прохожих. В суде свою вину он признал.

27 сентября 2014 года политик обжаловал решение суда. Позже дело вернули на пересмотр, а с Дейдея сняли судимость.

Кроме того, бывший помощник Крищенко, по данным журналистов, был причастен к организации перевозки балканцев, обвиняемых в покушении на убийство наркоторговца Радое Звицера.

Дейдей с несколькими полицейскими якобы подвозил киллеров на место убийства, а после преступления пытался вывезти их.

Информация об уголовном прошлом Дейдея известна с 2017 года, но это никак не мешало ему работать в органах полиции.

Смотрите видео расследования об участии Дейдея в убийстве балканского наркоторговца: