К Новому году в Киеве обустроят 14 праздничных локаций
Источник:КГГА
Основные новогодние площадки Киева заработают на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов. Кроме того, в каждом районе столицы установят свою елку.
Заработают новогодние локации с 16 декабря. Об этом рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский. По словам чиновника, в этом году главная елка страны будет искусственной и высотой 31 метр.
Смотрите также Киев на пороге праздников: на Банковой уже установили каток – фото новой локации
К обустройству новогоднего дерева город привлек частных предпринимателей.
Праздничные локации будут оформлять разные команды
- Чиновник утверждает, что Киев уже 7-й год подряд привлекает бизнес к созданию новогодних локаций. Это позволяет столице экономить десятки миллионов бюджетных средств.
- Кроме того, за счет такого сотрудничества в городе появляются по-настоящему современные площадки для празднований.
- Также к организации новогодних праздников впервые за все время привлекли разные команды. Это создаст между креативными группами конкуренцию, которая должна поднять планку качества празднования.
В скором времени начнутся монтажные работы праздничных локаций, все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка. В этом году мы поставили целью провести незабываемый и яркий праздник, учитывая вызовы настоящего, а также потребности всех социальных и возрастных групп населения,
– отметила глава департамента культуры КГГА Яна Баринова.
Какие именно мероприятия запланировали организаторы, неизвестно. Чиновники обещают обнародовать план в скором времени. Известно также, что возле новогодней елки на Софийской разместят вертеп, а на фудкорте не будут работать мангалы. Там будут продавать только еду в стиле "стрит-фуд" – бутерброды и снеки.