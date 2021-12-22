На Караваевых Дачах мужчина попал под городскую электричку и погиб

В Киеве на Караваевых Дачах городская электричка насмерть сбила молодого человека. О трагедии сообщили утром 22 декабря.

Погибшему было 32 года. Он умер на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой помощи. Травмы были настолько тяжелыми, что медики констатировали смерть.

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Шел по путям и не реагировал на сигналы

Машинист рассказал, что мужчина шел в направлении Караваевых Дач.

Ему начали сигналить, но он никак на это не реагировал.

После этого поезд начал тормозить, но столкновения избежать все же не удалось.

Полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства его трагической смерти.

Мужчина умер, не дождавшись приезда скорой / Фото Magnolia TV

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Текст публикации Magnolia TV:

Недалеко от Караваевых Дач в Киеве городская электричка сбила человека. Как рассказал машинист, мужчина шел по путям и не обращал внимания на сигнал поезда. Вовремя остановить многотонный состав не удалось. Потерпевший погиб на месте до приезда врачей.