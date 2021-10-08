КГГА начала в столице парковочную "революцию": что изменится для киевлян и бизнеса
Источник:Официальный портал Киева
Власти Киева начнут масштабную борьбу с самовольным захватом парковок. Кампания стартует уже с 11 октября.
По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, город очистят от конусов, фишек и других нелегальных средств, которые везде расставили различные предприятия.
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Паркоместа вернут горожанам
Усова возмутило, что сейчас места для парковки авто возле торговых и бизнес-центров, ресторанов и салонов красоты безосновательно "резервируются" их владельцами. В частности, на них устанавливают самодельные ограничительные знаки.
Мы объявляем бой за возвращение киевлянам парковочных мест возле самых востребованных точек в центре Киева. Сегодня они захвачены и заблокированы разнообразными организациями, которые общее и общедоступное почему-то считают своим собственным,
– заметил заместитель председателя КГГА.
Бизнесу предложат компромисс
В то же время городские власти заверили, что готовы сотрудничать с ответственным бизнесом. Его обеспечат паркоместами, однако за большие средства, которые пойдут в бюджет Киева. Если предприниматели согласятся на такие условия, им потребуется заключить договор о бронировании машиноместа с использованием официального городского знака единого стандарта.
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Что предусматривает подписка парковок
Упомянутый знак будет свидетельствовать, что определенное место уже подписанное. О принадлежности к конкретной парковочной зоне будет свидетельствовать цвет, а буквенно-номерной идентификатор будет обозначать выбранную площадку.
Кроме того, на предоплаченной парковке будет QR-код. Он будет содержать информацию о подписчике, период действия договора, количество забронированных машиномест и стоимость услуги.
Прайс на парковку
В КГГА решили, что цены будут зависеть от территориальной зоны парковки:
- от 8599 гривен в месяц для I зоны;
- от 4410 гривен в месяц для II зоны;
- от 1323 гривен в месяц в спальных районах.
Практиковать аукционы для конкурентов
Если одну и ту же площадку захотят арендовать несколько клиентов, город устроит им независимый онлайн-аукцион. Выигрывает тот, кто предложит большую цену.
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Кто будет иметь право на льготную парковку
В Киевпарктранссервисе отметили, что две категории киевлян смогут парковать свои авто в столице бесплатно. Речь идет о людях с инвалидностью и о ветеранах Второй мировой и других локальных войн.