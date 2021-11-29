В Киеве прощаются с экс-мэром Омельченко: фото и видео с церемонии

В Колонном зале КГГА началось прощание с бывшим мэром Александром Омельченко. Его не стало 25 ноября из-за осложнений коронавирусной болезни.

Воздать последнюю дань уважения политику пришли его бывшие коллеги и подчиненные, действующий мэр столицы Виталий Кличко и рядовые киевляне.

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Сколько продлится прощание

Траурная церемония началась в 10:00. Она должна закончиться в 13:00. После этого процессия отправится на Байковое кладбище, которое и станет местом последнего упокоения Омельченко.



Прощание с Омельченко проходит в Колонном зале КГГА / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Отдать дань памяти Омельченко пришли киевляне, политики и его коллеги / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Человек, который сердцем любил Киев

В траурной речи нынешний глава столицы Кличко отметил, что считает Омельченко Человеком с большой буквы и тем, кто искренне и всем сердцем любил город.

Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям... Таким я буду помнить Сан Саныча…

– сказал Кличко.

Также мэр Киева подчеркнул, что Омельченко много лет жизни посвятил городу и его изменениям к лучшему, за что его и уважали киевляне.



Виталий Кличко одним из первых пришел почтить Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Последние дни жизни экс-мэра

Сердце 83-летнего Омельченко остановилось после трех недель борьбы с коронавирусом.

Болезнь сильно поразила его легкие, поэтому он постоянно находился под кислородной маской.

Сын покойного также рассказал, что у отца было много сопутствующих заболеваний, что подкосило его здоровье.

В Киеве проводят в последний путь Омельченко / Фото Pavlovskiy News, "Типичного Киева", Obozrevatel

В КГГА прощаются с бывшим мэром Александром Омельченко: видео