В Киеве прощаются с экс-мэром Омельченко: фото и видео с церемонии
Источник:телеграм-канал Pavlovskiy News
В Колонном зале КГГА началось прощание с бывшим мэром Александром Омельченко. Его не стало 25 ноября из-за осложнений коронавирусной болезни.
Воздать последнюю дань уважения политику пришли его бывшие коллеги и подчиненные, действующий мэр столицы Виталий Кличко и рядовые киевляне.
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Сколько продлится прощание
Траурная церемония началась в 10:00. Она должна закончиться в 13:00. После этого процессия отправится на Байковое кладбище, которое и станет местом последнего упокоения Омельченко.
Прощание с Омельченко проходит в Колонном зале КГГА / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Отдать дань памяти Омельченко пришли киевляне, политики и его коллеги / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Человек, который сердцем любил Киев
В траурной речи нынешний глава столицы Кличко отметил, что считает Омельченко Человеком с большой буквы и тем, кто искренне и всем сердцем любил город.
Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям... Таким я буду помнить Сан Саныча…
– сказал Кличко.
Также мэр Киева подчеркнул, что Омельченко много лет жизни посвятил городу и его изменениям к лучшему, за что его и уважали киевляне.
Виталий Кличко одним из первых пришел почтить Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
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Последние дни жизни экс-мэра
- Сердце 83-летнего Омельченко остановилось после трех недель борьбы с коронавирусом.
- Болезнь сильно поразила его легкие, поэтому он постоянно находился под кислородной маской.
- Сын покойного также рассказал, что у отца было много сопутствующих заболеваний, что подкосило его здоровье.
В Киеве проводят в последний путь Омельченко / Фото Pavlovskiy News, "Типичного Киева", Obozrevatel
В КГГА прощаются с бывшим мэром Александром Омельченко: видео
Кем был Омельченко
Бывшего мэра столицы удостоили звания почетного гражданина города Киева и даже Героя Украины.
Его политическая карьера началась в 1994 году. Тогда Омельченко стал заместителем председателя КГГА по вопросам строительства. Впоследствии он занял пост главы столицы и пробыл им с 1999 по 2006 год.
Кроме того, на протяжении 2007 – 2012 годов Омельченко был народным депутатом Украины и возглавлял парламентский Комитет по вопросам строительства и местного самоуправления.