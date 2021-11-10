КГГА обратилась в Кабмин с просьбой дать возможность спасти дом Сикорского
Источник:КГГА
Власти Киева готовы провести реконструкцию исторического здания известного авиаконструктора Игоря Сикорского. В настоящее время это помещение находится на балансе министерства обороны.
С просьбой передать здание в коммунальную собственность обратился к правительству замглавы КГГА Владимир Прокопив. По словам чиновника, город готов взять на себя ответственность за сохранность дома.
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Чиновник подчеркнул, что по состоянию на данный момент никто из представителей министерства обороны не проводит никаких работ по сохранению здания.
Надо срочно законсервировать и отреставрировать
- Прокопив подчеркнул, что объект культурного наследия, где когда-то жила семья Сикорского, находится в ужасающем аварийном состоянии.
- Для того чтобы дом не разрушился, нужно немедленно законсервировать его и проводить реставрацию.
- В департаменте охраны культурного наследия КГГА утверждают, что в министерстве обороны не заключили никаких охранных договоров с минкультом.
Еще в мае 2021 года Киевсовет обратился в Правительство с просьбой передать дом Сикорского в коммунальную собственность, однако до сих пор объект находится в ведении Министерства обороны. Призываю Правительство наконец-то обратить внимание на состояние дома Сикорского. Передайте этот объект в коммунальную собственность – мы его сможем спасти,
– отметил Прокопив.