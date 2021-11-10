З проханням передати будівлю в комунальну власність звернувся до уряду заступник голови КМДА Володимир Прокопів. За словами посадовця, місто готове взяти на себе відповідальність за збереження будинку.

Дивіться також Кличко назвав умови зупинки транспорту у Києві

Чиновник наголосив, що станом на зараз ніхто з представників міністерства оборони не проводить жодних робіт для збереження будівлі.

Треба терміново законсервувати та відреставрувати

Прокопів підкреслив, що об'єкт культурної спадщини, де колись мешкала сім'я Сікорського, перебуває у жахливому аварійному стані.

Для того, щоб будинок не зруйнувався, треба негайно законсервувати його та проводити реставрацію.

У департаменті охорони культурної спадщини КМДА стверджують, що у міністерстві обороні не уклали жодних охоронних договорів з мінкультом.



Ще у травні 2021 Київрада звернулася до Уряду з проханням передати будинок Сікорського до комунальної власності, однак до цього часу об’єкт перебуває у віданні Міністерства оборони. Закликаю Уряд нарешті звернути увагу на стан будинку Сікорського. Передайте цей об’єкт у комунальну власність – ми його зможемо врятувати,

– зазначив Прокопів.

Будинок Сікорського розташований на Ярославовому Валу, 15. Роки його будівництва невідомі, однак родина авіаконструктора мешкала там ще з 1885 року. Після численних перебудувань садиби професором медицини Університету Святого Володимира Іваном Сікорський, його дружина та діти оселилися на першому поверсі у шестикімнатній квартирі. Майбутній авіаконструктор Ігор Сікорський мешкав у цьому будинку з 1904 до 1912 року.