С просьбой передать здание в коммунальную собственность обратился к правительству замглавы КГГА Владимир Прокопив. По словам чиновника, город готов взять на себя ответственность за сохранность дома.

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Чиновник подчеркнул, что по состоянию на данный момент никто из представителей министерства обороны не проводит никаких работ по сохранению здания.

Надо срочно законсервировать и отреставрировать

Прокопив подчеркнул, что объект культурного наследия, где когда-то жила семья Сикорского, находится в ужасающем аварийном состоянии.

Для того чтобы дом не разрушился, нужно немедленно законсервировать его и проводить реставрацию.

В департаменте охраны культурного наследия КГГА утверждают, что в министерстве обороны не заключили никаких охранных договоров с минкультом.

Еще в мае 2021 года Киевсовет обратился в Правительство с просьбой передать дом Сикорского в коммунальную собственность, однако до сих пор объект находится в ведении Министерства обороны. Призываю Правительство наконец-то обратить внимание на состояние дома Сикорского. Передайте этот объект в коммунальную собственность – мы его сможем спасти,

– отметил Прокопив.

Дом Сикорского расположен на Ярославовом Валу, 15. Годы его строительства неизвестны, однако семья авиаконструктора жила там еще с 1885 года. После многочисленных перестроек дома профессором медицины Университета Святого Владимира Иваном Сикорским, его жена и дети поселились на первом этаже в шестикомнатной квартире. Будущий авиаконструктор Игорь Сикорский жил в этом доме с 1904 по 1912 год.