КГГА остановила разрушение исторического здания Малина

3 сентября 2021 , 13:09
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Источник:

Киевский горсовет

На Тургеневской, 22 КГГА остановила предполагаемый демонтаж здания Малина. Технику на территорию исторического памятника завезли 2 сентября вечером. Ситуацию решили путем переговоров.

Дом Малина не имеет статуса объекта культурного наследия. Однако Киевсовет ввел запрет на его реконструкцию.

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Технику убрали

Когда к дому Малина привезли строительную технику, КГГА сразу узнала об этом. К историческому памятнику отправили инспекцию Департамента охраны культурного наследия и инспекцию Департамента благоустройства.

Специалисты начали переговоры с владельцами техники и работниками. В результате разговора технику с территории дома Малина уже убрали.

К решению инцидента присоединился также председатель Шевченковского района Олег Гаряга.

Обратите внимание! Дом Малина – исторический памятник 19 века в Киеве. В 2018 году уже была попытка уничтожить этот дом. Однако после огласки демонтаж прекратили.

Демонтаж здания Малина: что известно

  • 2 сентября вечером на территорию памятника начали завозить технику.
  • Вероятно, люди хотели демонтировать, а то и уничтожить историческое здание.
  • Хотя известно, что Киевсовет накануне ввел мораторий на памятники XIX – XX веков.
  • Минкульт отреагировал на инцидент и заявил, что одного запрета мало.
  • Там говорят, что срочно надо утвердить историко-архитектурный опорный план.
Автор: Марта Кушка