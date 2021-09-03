КГГА остановила разрушение исторического здания Малина

На Тургеневской, 22 КГГА остановила предполагаемый демонтаж здания Малина. Технику на территорию исторического памятника завезли 2 сентября вечером. Ситуацию решили путем переговоров.

Дом Малина не имеет статуса объекта культурного наследия. Однако Киевсовет ввел запрет на его реконструкцию.

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Технику убрали

Когда к дому Малина привезли строительную технику, КГГА сразу узнала об этом. К историческому памятнику отправили инспекцию Департамента охраны культурного наследия и инспекцию Департамента благоустройства.

Специалисты начали переговоры с владельцами техники и работниками. В результате разговора технику с территории дома Малина уже убрали.

К решению инцидента присоединился также председатель Шевченковского района Олег Гаряга.

Демонтаж здания Малина: что известно

2 сентября вечером на территорию памятника начали завозить технику.

Вероятно, люди хотели демонтировать, а то и уничтожить историческое здание.

Хотя известно, что Киевсовет накануне ввел мораторий на памятники XIX – XX веков.

Минкульт отреагировал на инцидент и заявил, что одного запрета мало.

Там говорят, что срочно надо утвердить историко-архитектурный опорный план.