КГГА призвала Киев перейти на дистанционную работу из-за новой волны COVID-19
Источник:фейсбук КГГА
Власть Киева призвала предприятия города перейти на удаленный режим работы. Это связано с началом новой волны COVID-19 в Украине.
В КГГА обеспокоены стремительным ростом заболеваемости в Украине. Там убеждены, что такая же тенденция ожидает и столицу.
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Альтернатива для тех, кто должен работать из офисов
Те предприятия, которые не могут полностью перейти на онлайн-формат работы, призвали:
- проветривать помещение как можно чаще;
- следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции;
- позволять работать из дома работникам, у которых обнаружились любые симптомы простуды.
Закрытые помещения – "рай" для нового штамма
Необходимость максимального перехода на удаленную работу обусловлена тем, что новый штамм коронавируса "Омикрон" отличается высокой контагиозностью. Особенно хорошо он передается в закрытых помещениях со скоплениями людей.
Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, так как количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть начеку и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей города,
– сказала заместительница главы КГГА Анна Старостенко.
В транспорте усилят контроль
Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в столице также усилят контроль в общественном транспорте, предупредили на Официальном портале Киева. Прежде всего, там будут тщательно проверять соблюдение карантинных ограничений, отметил заместитель главы КГГА Николай Поворозник. К этому привлекут представителей муниципальной охраны.
Чиновник также напомнил, кто имеет право пользоваться общественным транспортом в Киеве. Это люди, у которых есть:
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отрицательный ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа;
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документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;
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документ, подтверждающий получение одной дозы двухдозной вакцины (действует 30 дней);
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"желтый" или "зеленый" COVID-сертификат;
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документ о выздоровлении.
Главные симптомы штамма коронавируса "Омикрон" / Инфографика 24 канала
Первая "красная ласточка"
Министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 января заявил, что Ивано-Франковскую область уже следует перевести в красную карантинную зону. Так как всего за сутки прирост больных коронавирусом там составил почти 3 000 человек.
Какая ситуация с COVID-19 В КиевеСейчас в больницах столицы находятся 743 пациента с подтвержденным коронавирусом. Из них 38 – это дети. Еще у 45 киевлян есть подозрение на это заболевание. Из общего количества госпитализированных 452 – в тяжелом состоянии, а 125 лежат в реанимациях.
Текст публикации КГГА:
На сегодня в столице, как и во всей Украине, фиксируется стремительное увеличение заболеваемости коронавирусом.
Это вынуждает город максимально усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Об этом заявила заместительница главы КГГА Анна Сатростенко в комментарии журналистам.
"Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, так как количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть начеку и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей города", – отметила она.
По словам Анны Старостенко, поскольку новый штамм коронавируса "Омикрон" очень контагиозный, особенно в закрытых помещениях, то снизить риск инфицирования можно, лишь придерживаясь основных санитарных правил: соблюдение масочного режима, дистанции и гигиены рук (частое мытье и обработка дезинфектором).
"Кроме того, город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. В случае, если это невозможно, необходимо проветривать помещение как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды – оставаться дома. Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения столицы", – подчеркнула замглавы КГГА.
По состоянию на сегодня в столичных больницах находятся 743 пациента (в том числе 38 детей) с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 45 (в том числе 13 детей) – с подозрением на заболевание.
Всего в тяжелом состоянии 452 пациента. На койках интенсивной реанимации находятся 125 больных. 17 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 83 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 578 больных.