У КМДА занепокоєні стрімким зростанням захворюваності в Україні. Там переконані, що така сама тенденція очікує й столицю.

До теми Ляшко назвав області, де циркулює Омікрон

Альтернатива для тих, хто мусить працювати з офісів

Ті підприємства, які не можуть повністю перейти на онлайн-формат роботи, закликали:

провітрювати приміщення якомога частіше;

слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції;

дозволяти працювати з дому працівникам, у яких виявилися бодай перші симптоми застуди.

Закриті приміщення – "рай" для нового штаму

Необхідність максимального переходу на віддалену роботу зумовлена тим, що новий штам коронавірусу "Омікрон" вирізняється високою контагіозністю. Особливо добре він передається в закритих приміщеннях зі скупченнями людей.

Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тож ми маємо бути напоготові і максимально запобігти розповсюдженню вірусу серед мешканців міста,

– сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

У транспорті посилять контроль

Через напружену епідеміологічну ситуацію у столиці також посилять контроль в громадському транспорті, попередили на Офіційному порталі Києва. Перш за все, там ретельно перевірятимуть дотримання карантинних обмежень, наголосив заступник голови КМДА Микола Поворозник. До цього залучать представників муніципальної охорони.

Чиновник також нагадав, хто має право користуватися громадським транспортом у Києві. Це люди, які мають:

негативний ПЛР-тесту на COVID-19 або експрестест на визначення антигена строком дії 72 години;

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини (діє 30 днів);

"жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат;

документа про одужання.



Головні симптоми штаму коронавірусу "Омікрон" / Інфографіка 24 каналу

Перша "червона ластівка"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 20 січня заявив, що Івано-Франківську область вже слід перевести до червоної карантинної зони. Адже лише за добу приріст хворих на коронавірус там становив майже 3 000 людей.

Текст публікації КМДА:

На сьогодні у столиці, як і в усій Україні, фіксується стрімке збільшення захворюваності на коронавірус.

Це змушує місто максимально посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. На цьому наголосила заступниця голови КМДА Ганна Сатростенко у коментарі журналістам.

"Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тож ми маємо бути напоготові і максимально запобігти розповсюдженню вірусу серед мешканців міста", – зауважила вона.

За словами Ганни Старостенко, оскільки новий штам коронавірусу "Омікрон" дуже контагіозний, особливо в закритих приміщеннях, то знизити ризик інфікування можна, лише дотримуючись основних санітарних правил: дотримання маскового режиму, дистанції та гігієни рук (часте миття і обробка дезінфектором).

"Крім того, місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди – залишатися вдома. Усі ці заходи можуть значно знизити швидкість розповсюдження вірусу серед населення столиці", – підкреслила заступниця голови КМДА.

Cтаном на сьогодні у столичних лікарнях перебувають 743 пацієнти (в тому числі 38 дітей) із підтвердженим діагнозом COVID-19 та 45 (у тому числі 13 дітей) – з підозрою на захворювання.

Загалом у важкому стані 452 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 125 хворих. 17 – підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 83 знаходяться на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 578 хворих.