В КГГА обеспокоены стремительным ростом заболеваемости в Украине. Там убеждены, что такая же тенденция ожидает и столицу.

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Альтернатива для тех, кто должен работать из офисов

Те предприятия, которые не могут полностью перейти на онлайн-формат работы, призвали:

проветривать помещение как можно чаще;

следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции;

позволять работать из дома работникам, у которых обнаружились любые симптомы простуды.

Закрытые помещения – "рай" для нового штамма

Необходимость максимального перехода на удаленную работу обусловлена тем, что новый штамм коронавируса "Омикрон" отличается высокой контагиозностью. Особенно хорошо он передается в закрытых помещениях со скоплениями людей.

Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, так как количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть начеку и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей города,

– сказала заместительница главы КГГА Анна Старостенко.

Текст публикации КГГА:

На сегодня в столице, как и во всей Украине, фиксируется стремительное увеличение заболеваемости коронавирусом.

Это вынуждает город максимально усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Об этом заявила заместительница главы КГГА Анна Сатростенко в комментарии журналистам.

"Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, так как количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть начеку и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей города", – отметила она.

По словам Анны Старостенко, поскольку новый штамм коронавируса "Омикрон" очень контагиозный, особенно в закрытых помещениях, то снизить риск инфицирования можно, лишь придерживаясь основных санитарных правил: соблюдение масочного режима, дистанции и гигиены рук (частое мытье и обработка дезинфектором).

"Кроме того, город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. В случае, если это невозможно, необходимо проветривать помещение как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды – оставаться дома. Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения столицы", – подчеркнула замглавы КГГА.

По состоянию на сегодня в столичных больницах находятся 743 пациента (в том числе 38 детей) с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 45 (в том числе 13 детей) – с подозрением на заболевание.

Всего в тяжелом состоянии 452 пациента. На койках интенсивной реанимации находятся 125 больных. 17 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 83 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 578 больных.