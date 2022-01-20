Минздрав направил представление, чтобы ввести на Прикарпатье красную зону. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

Важно В Украине началась вспышка COVID-19, – Ляшко

Ситуация на Ивано-Франковщине ухудшается

Ляшко отметил, что Ивано-Франковская область превышает 3 индикаторные показатели, определенные в постановлении Кабинета министров об адаптивном карантине. В частности, возрастает нагрузка на медицинскую систему, поскольку увеличивается уровень госпитализаций.

Согласно статистике Минздрава, на Прикарпатье за сутки 19 января зафиксировали 2 777 случаев COVID-19.

Последние новости о карантине

В Украине расширяется оранжевая зона карантина. По состоянию на 20 января там есть 7 регионов. Ровненская, Сумская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Тернопольская области.

Еще 18 января в ней находилось 4 региона, а 14 января "оранжевыми" были 2 области.

Обратите внимание! 19 января по всей Украине зарегистрировали 18 479 новых случаев инфицирования коронавирусом. Последний раз такие высокие показатели фиксировали в ноябре.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала