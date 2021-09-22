В КГГА жестко обратились в Министерство культуры из-за пожара в костеле святого Николая

Заместитель Виталия Кличко Владимир Прокопив утверждает, что за почти месяц с момента пожара в костеле в Киеве в минкульте не дали ответа ни на один вопрос о реставрации здания. Также представители правительства якобы целенаправленно игнорируют представителей местной власти.

По словам заместителя главы КГГА, государство должно как можно скорее восстановить костел святого Николая. На помощь минкульта, на балансе которого находится здание, бросились представители бизнеса, католического сообщества, а также местной власти.

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Однако несмотря на резонанс и необходимость реставрации никто не услышал от профильного министерства ответа на простой вопрос: кто, когда и как будет восстанавливать собор.

В КГГА требуют включения в рабочую группу

Прокопив обратился в минкульт с требованиями информировать местные власти о решении по реставрации костела. Кроме того, заместитель Кличко требует, чтобы чиновники КГГА были включены в рабочую группу по вопросам контроля за ходом восстановления собора.



Как профильный заместитель председателя КГГА, призываю Министерство культуры и информационной политики Украины включить представителей Департамента охраны культурного наследия КГГА, а также депутатов Киевсовета в рабочую группу по вопросам общественного контроля за ходом восстановительных работ в костеле Святого Николая,

– подчеркнул Прокопив.