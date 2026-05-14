Массированный террор Киева: есть жертва, количество пострадавших растет
- Российские войска нанесли массированный воздушный удар по Киеву, многих пострадавших госпитализировали, известно о жертве.
- В результате атаки зафиксированы разрушения в нескольких районах, в частности обрушение конструкций домов и возгорания на территории АЗС и жилых зданий.
Российские войска ночью 14 мая нанесли массированный воздушный удар по Киеву. В результате атаки пострадали люди.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко и глава КМВА Тимур Ткаченко.
Сколько пострадавших в Киеве?
Россия этой ночью била по украинской столице баллистикой, крылатыми ракетами и беспилотниками. Последствия атаки фиксируют в большинстве районов. В частности, в Дарницком районе после попадания обвалилась конструкция жилого дома. Продолжаются аварийно-спасательные работы, ведь под завалами есть люди.
По данным местных властей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших: 9 из них госпитализировали, а двум – помогли амбулаторно.
Всего из-под завалов по состоянию на 05:27 ГСЧС спасла 10 человек.
Какие последствия атаки на Киев?
Как сообщили в ГСЧС, в результате российского террора также в Дарницком районе обломки упали на территорию АЗС, а в Соломенском – горела машина. В Голосеевском, Святошинском и Оболонском районах фиксируют падение обломков на дороге, открытых территориях и крышах нежилых зданий.
На Оболони повреждена квартира на 12 этаже и произошел прилет в 25-этажный недострой. В Днепровском районе столицы произошло возгорание на крыше жилой 5-этажки и попадание вражеского БпЛА в другую. Изуродован и частный дом, загорелись гаражи и автомобили.
Где раньше раздавались взрывы?
Накануне российская армия в течение дня запускала по Украине группы ударных дронов. Взрывы слышали преимущественно в западных областях. В результате атаки на Ивано-Франковск повреждения получил жилой дом, админздание и другие сооружения рядом. Есть и пострадавшие.
Последствия ударов фиксировали на Житомирщине, в Хмельницком, Коломые и Киеве.