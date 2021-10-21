Киев на днях попадет в красную зону, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал переход столицы Украины в красную карантинную зону. Такое решение будет принято уже 22 октября.

Глава столицы объяснил, что такой шаг необходим из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Коронавирус продолжает стремительно распространяться в городе.

Важно Киев стоит на пороге красной зоны, – Кличко

Новые рекорды и смерти молодых

По словам Кличко, решение о дополнительных ограничениях и строгом карантине будет принимать местная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Так как в Киеве зафиксированы бешеные темпы заболеваемости и высокая смертность среди молодых пациентов.

За минувшие сутки в Киеве – почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст тех, кто умер, – от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них – в тяжелом состоянии,

– сказал Кличко.

Кислородный ажиотаж

Кличко также отметил, что больницы заполнены больными, которым нужны кислородные маски и даже аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас в отделениях занято уже 50% коек, выделенных под инфицированных COVID-19. Что же касается мест, оснащенных кислородом, то там статистика еще хуже – заполнены 63%.

От локдауна спасет только вакцинация

Мэр столицы поручил ускорить кампанию по вакцинации киевлян и призвал депутатов Киевсовета убедить своих избирателей защититься от болезни. По его словам, только массовая иммунизация позволит городу избежать тотального локдауна.

"Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать самых строгих ограничений – массовая вакцинация. И прививаться надо сейчас. Чтобы не стоять в очередях после того, как Киев попадет в красную зону", – объяснил Кличко.

Пристыдил тех, кто не верит

За последние сутки в Киеве зафиксировали 1 192 новых случая коронавируса.

Кличко напомнил, что сейчас в киевских больницах 98% пациентов с коронавирусом – невакцинированные. Такая же ситуация и с летальными случаями, однако там цифры еще хуже – 99%.

"Те, кто выступает против вакцинации и ограничений, попав в больницу, почему-то потом не рассказывают, что коронавируса не существует… Поэтому в очередной раз призываю киевлян и всех украинцев: идите и вакцинируйтесь!" – обратился к гражданам глава Киева.

Люди, прикованные к баллонам, и конвейер смерти: что происходит в больницах

Медики Киевской городской больницы №4 показали жуткие кадры своих будней. На них видно, что многие пациенты просто не могут отойти от кислородных баллонов, потому что просто не могут дышать без них. Кроме того, медики пожаловались, что 40% пациентов реанимаций с коронавирусом умирают.