По данным Укргидрометцентра, 11 января жители столицы будут чувствовать постепенное похолодание. Днем и ночью температура воздуха будет -4...-6 градусов.

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Уже 12 января в Киеве резко похолодает.

Надо готовиться к морозам с ветром

Синоптики утверждают, что 12 января ночью и днем столбики термометров будут показывать -12...-14 градусов. При этом следует ожидать ветер скоростью 7 – 12 метров в секунду.

13 января ночью будет еще холоднее – до -17 градусов, однако днем ситуация поменяется, и температура воздуха прогреется до -4...-6 градусов.

Похолодание может вызвать большой гололед, если проезжая часть не успеет высохнуть до наступления серьезных морозов.

После потепления – дождь со снегом

Как только в Киеве потеплеет, по прогнозу специалистов, в столице будет дождливо. 14 января, а также на выходных в столице будет снежить. Так что, автомобилистам стоит быть максимально осторожными во время езды.