За даними Укргідрометцентру, 11 січня мешканці столиці відчуватимуть поступове похолодання. Вдень та вночі у повітрі буде -4...-6 градусів.

Дивіться також Україну затягне хмарами, вдарять морози до -6: прогноз погоди на 11 січня

Вже 12 січня у Києві різко похолоднішає.

Треба готуватися до морозів з вітром

Синоптики стверлджують, що 12 січня вночі та вдень стовпчики термометрів показуватимуть -12...-14 градусів. При цьому слід очікувати вітер швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

13 січня вночі буде ще більш холодно – до -17 градусів, однак вдень ситуація зміниться та температура повітря прогріється до -4...-6 градусів.

Похолодання може спричинити неабияку ожеледицю, якщо проїзна частина не встигне висохнути до настання серйозних морозів.

Після потепління – дощ зі снігом

Як тільки у Києві потеплішає, згідно з прогнозом спеціалістів, у столиці дощитиме. 14 січня, а також на вихідних у столиці сніжитиме. То ж, автомобілістам треба бути більш обережними під час керування.