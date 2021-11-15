Рейтинг самых грязных городов возглавили город Лахор в Пакистане, Дели в Индии и китайский Чэнду. Об этом свидетельствуют данные ресурса Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в реальном времени.
Обратите внимание Киев снова попал в двадцатку городов мира с самым грязным воздухом
Впервые попал в 10-ку
Состояние загрязнения воздуха в Киеве сейчас характеризуется как "нездоровое".
Киев впервые попал в 10 городов с самым грязным воздухом / данные Iqair
Интерактивная карта, определяющая уровень качества воздуха в реальном времени тоже демонстрирует высокую загрязненность в столице.
Согласно ее данным, в большинстве районов Киева состояние воздуха "нездоровое" и "нездоровое для чувствительных групп".
В большинстве районов Киева зафиксировали высокий уровень загрязнения / Данные Waqi.info
По информации с карты ЛУН Місто Air воздух в Киеве сейчас тоже является "нездоровым для чувствительных лиц".
Состояние воздуха в Киеве / данные ЛУН город Air
В антирейтинге не впервые
В феврале 2021 года Киев тоже попал в двадцатку городов с самым грязным воздухом. Тогда столица занимала последнюю строчку. Индекс составлял 98.
30 ноября 2020 года Киев занял 18 позицию среди самых грязных мегаполисов планеты.