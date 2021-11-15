Рейтинг найбрудніших міст очолили місто Лахор у Пакистані, Делі в Індії та китайське Ченду. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в реальному часі.

Зверніть увагу Київ знову потрапив у двадцятку міст планети із найбруднішим повітрям

Уперше потрапив до 10-ки

Стан забруднення повітря в Києві наразі характеризується як "нездоровий".

Зверніть увагу! Київ уперше потрапив до 10 міст із найбруднішим повітрям. Раніше місто помічали у 20-ці.



Київ вперше потрапив у 10 міст з найбруднішим повітрям / Дані Iqair

Інтерактивна карта, що визначає рівень якості повітря в реальному часі теж демонструє високу забрудненість у столиці.

Згідно з її даними, у більшості районів Києва стан повітря "нездоровий" та "нездоровий для чутливих груп".



У більшості районів Києві зафіксували високий рівень забрудненості / Дані Waqi.info

За інформацією з карти ЛУН Місто Air повітря в Києві наразі теж є "нездорове для чутливих осіб".



Стан повітря в Києві / Дані ЛУН Місто Air

В антирейтингу не вперше

У лютому 2021 року Київ теж потрапив у двадцятку міст із найбруднішим повітрям. Тоді столиця України посідала останню сходинку. Індекс становив 98.

30 листопада 2020 року Київ посів 18 позицію серед найбрудніших мегаполісів планети.