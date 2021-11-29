Как Киев прощался с экс-мэром Омельченко: фоторепортаж 24 канала
Источник:24 канал
В Киеве провели в последний путь бывшего мэра столицы Александра Омельченко. Прощание с ним состоялось в колонном зале КГГА 29 ноября.
Отдать дань памяти умершему пришли рядовые киевляне, политики, его коллеги, бывшие подчиненные и действующий городской голова Виталий Кличко. Люди принесли к гробу много цветов. Возле него стоял почетный военный караул.
К теме В Киеве прощаются с эксмэром Омельченко: фото и видео с церемонии
На прощание с Омельченко людей пускали группами / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Награды Александра Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Болезнь победила
Бывшего мэра Киева Омельченко не стало 25 ноября после длительной борьбы с коронавирусом. Инфекция и сопутствующие заболевания не оставили медикам шансов спасти жизнь мужчины.
Его сын рассказал, что врачи пытались реанимировать отца, но оказались бессильными. Болезнь слишком сильно повредила легкие.
У гроба Омельченко стоял почетный караул / Фото Валентины Полищук, 24 канал
На прощании пытались соблюдать карантинные ограничения / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Гроб с телом Омельченко был открыт / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В зале, где происходило прощание, расставили портреты Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
У гроба стояло множество венков из живых цветов / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Колонный зал КГГА был весь заставлен цветами / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Виталий Кличко возле гроба Александра Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Чем Омельченко запомнился киевлянам
На политическом олимпе Киева Омельченко находился с 1994 года, а возглавлял столицу с 1999 по 2006 год. Кроме того, политический деятель успел побыть и народным избранником в Верховной Раде.
Кроме скандальных историй, связанных со смертельной аварией и коррупцией, горожанам бывший глава Киева запомнился и курьезными случаями. Так, он любил начинать свой день с 50 граммов водки, щеголял перед журналистами умением стоять на голове и праздновал день рождения в 5 часов утра.