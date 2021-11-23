Киев обильно засыпает снегом: зрелищный фоторепортаж из столицы

Впервые с прошлой зимой в Киеве произошло долгожданное событие – пошел первый снег. Город понемногу начал укрываться белым полотном осадков.

Вечером, когда на дворе совсем темно, заснеженный Киев выглядит особенно красиво. Блики света в снежинках создают волшебное чувство приближения новогодних праздников.

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Несмотря на то, что большинство все же радуется этому явлению природы, автомобилистам пока не позавидуешь – из-за снегопада столица остановилась в серьезных пробках.

Синоптики прогнозируют гололедицу



Снег обильно укрывает столицу / Фото Ирины Вихрущ

Работники Укргидрометцентра утверждают, что ночью и утром 24 ноября на дорогах города ожидается гололедица.



Подъезды к Южному мосту / Фото Ирины Вихрущ

Поэтому пешеходов и водителей просят быть осторожными во время передвижений по столице.



Надднепрянское шоссе / Фото Валентины Полищук

Дорожники Киевавтодора начали обрабатывать дорожные покрытия мостов, путепроводов и улиц с брусчаткой противогололедными средствами еще до начала осадков.



Станция "Днепр" / Фото Валентины Полищук

Впрочем, даже неблагоприятные погодные условия на дорогах не способны усугубить настроение киевлян от первого снега.



Арсенальная площадь в снегу / Фото Валентины Полищук



Станция "Арсенальная" / Фото Валентины Полищук



Заснеженная улица Антоновича / Фото Валентины Полищук



Здание военного госпиталя / Фото Виктории Довгань



Возле пешеходной Бессарабки / Фото Виктории Довгань



В Киеве снежит везде / Фото Виктории Довгань