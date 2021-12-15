В Киевавтодор наведались с обысками из-за миллионных растрат на ремонте Южного моста

Подольская окружная прокуратура и полиция провели обыски в офисах Киевавтодора и его подрядчика. Это связано с огромными растратами средств во время ремонта Южного моста.

По указанному факту уже зарегистрировано уголовное производство. Следствие считает, что бюджетные средства присвоили во время государственных закупок для капитального ремонта деформационных швов эстакадной части.

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Обыски провели из-за растраты более 148 миллионов гривен / Фото Киевской городской прокуратуры

"Испарились" более 148 миллионов

В прокуратуре отметили, что общая сумма подряда составила 148,7 миллионов гривен.

Однако часть работ, которые подрядчик выполнял с сентября по ноябрь, вообще не соответствуют заявленным объемам и стоимости.

Из-за таких несоответствий 14 декабря правоохранители и провели ряд обысков, руководствуясь постановлением суда.

В частности, в офисах искали финансовые документы и информацию, которая прольет свет на обстоятельства преступления.

Все тайное становится явным

Организаторы схемы предстанут перед судом за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. К тому же, речь идет об особо крупных размерах и о деятельности организованной группы. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 7 – 12 лет, а также лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать конкретные должности в течение трех лет с конфискацией имущества.

Предыдущая серия обысков в Киевавтодоре 8 декабря касалась еще одной масштабной схемы. В частности, должностных лиц коммунального учреждения заподозрили в завладении бюджетными средствами, за которые должны были приобрести подметально-уборочные машины. На это было выделено 32 миллиона гривен. Одна единица техники стоила 2,6 миллиона гривен, однако растаможивали ее по совсем другой цене – 1,2 миллиона гривен.