В Киеве будут судить водителя, который пьяным зажал женщину между машиной и грузовиком

Следователи полиции и прокуратуры направили обвинительный акт в отношении водителя-нарушителя в суд. Ужасное смертельное ДТП произошло утром 14 июля 2021 года.

Как выяснили полицейские, водитель Honda находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за чего на немалой скорости снес женщину на мопеде. Потерпевшую зажало между легковушкой и грузовиком.

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В результате полученных травм 44-летняя киевлянка погибла на месте происшествия.

Светит до 10 лет

Трагический инцидент произошел на улице Бударина. Водитель легковушки утром выпил по меньшей мере литр водки, поэтому управлял крайне неадекватно.

Женщина-пилот мопеда остановилась перед самосвалом, однако владелец Honda на это препятствие никоим образом не отреагировал. Его легковушка сбила двухколесный транспорт и врезалась в грузовик.

По результатам освидетельствования, в крови злоумышленника было 2,59 промилле алкоголя.

Правоохранители задержали нетрезвого 44-летнего водителя на месте происшествия. Прокуратура требовала для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Судьи это ходатайство удовлетворили.

Когда именно дело водителя начнут заслушивать по сути, неизвестно. За содеянное мужчине грозит до 10 лет заключения.