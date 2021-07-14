На месте происшествия работали следователи, медики скорой и спасатели. Врачам лишь пришлось констатировать смерть владелицы скутера, а бойцам ГСЧС –доставать изуродованное в результате ДТП тело.

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Правоохранители выяснили, что водитель легковушки находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Выпил более литра водки



У потерпевшей не было шансов выжить / Фото dtp.kiev.ua

По предварительным данным, авария произошла около 10:00 на улице Бударина 14 июля. Пьяный водитель не отреагировал на препятствие и на полном ходу влетел в мопед, который пилотировала женщина.

От удара транспортное средство отлетело в сторону, а потерпевшую зажало между Honda и грузовиком.

Смерть потерпевшей была мгновенной.

Полицейские проверили водителя легковушки на наличие алкоголя в крови. Прибор drager показал, что в его крови есть 2,59 промилле алкоголя. Это равно сверх литра выпитой водки.



Мопед отбросило на несколько метров / Фото dtp.kiev.ua

Задержали ли правоохранители злоумышленника, неизвестно. В полиции инцидент пока никак не прокомментировали.

По факту совершения смертельной аварии правоохранители должны открыть уголовное производство. Согласно Уголовному кодексу, если водителя признают виновным в совершении преступления, ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением прав на срок от 5 до 10 лет.

Смотрите видео с места ужасной аварии на улице Бударина в Киеве: