Трагедия произошла вблизи села Аннополь. На дороге столкнулись 2 автомобиля. В результате удара иномарку выбросило на обочину.

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Женщины, стоявшие на обочине, – в возрасте 54 и 64 лет – погибли на месте ДТП. Кроме того, 69-летнюю местную жительницу госпитализировали с травмами.

За рулем иномарки находилась беременная женщина. Ее госпитализировали в местное медучреждение. Кроме того, на больничной койке также оказался водитель второй машины.

Сейчас автомобили изъяли на арестплощадку. Правоохранители устанавливают детали ДТП.

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