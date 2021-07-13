Сейчас правоохранители проводят расследование. Медики уточняют диагноз пострадавшего.
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Троллейбус наехал на пешехода
- Примерно в 17:00 в начале улицы Мазепы, недалеко от поворота на Брюховичи, произошло ДТП с участием троллейбуса №33.
- Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала, что водитель электротранспорта сбила пешехода.
- В сети появилось видео с места аварии. На нем видно, что мужчина лежит на дороге в крови и совсем не двигается.
- Однако, к счастью, 76-летний пострадавший выжил.
- В результате ДТП львовянин травмировался, поэтому медики отвезли его в больницу.
- Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Смотрите видео с места ДТП:
Водитель троллейбуса сбила пешехода / Фото "Типичный Львов"