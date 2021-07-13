Трагедія сталася поблизу села Ганнопіль. На дорозі зіткнулися 2 автомобілі. Внаслідок удару іномарку викинуло на узбіччя.

Зауважте У Львові тролейбус збив пенсіонера: фото і відео

Жінки, які стояли на узбіччі, – віком 54 та 64 років – загинули на місці ДТП. Окрім того, 69-річну місцеву жительку госпіталізували з травмами.

За кермом іномарки перебувала вагітна жінка. Її госпіталізували до місцевого медзакладу. Окрім того, на лікарняному ліжку також опинився водій другої автівки.

Наразі автомобілі вилучили на арештмайданчик. Правоохоронці встановлюють деталі ДТП.

Аварія на Вінниччині: дивіться відео

ДТП в Україні: останні новини