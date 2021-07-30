В Киеве на Черниговской грузовик врезался в маршрутку: фото
30 июля 2021 , 14:20Читати новину українською
Источник:"Киев Оперативный"
В Киеве в районе метро "Черниговская" 30 июля грузовик врезался в маршрутку. В салоне ехали люди, но к счастью, никто не пострадал.
Авария произошла на выезде с Броварского проспекта. Маршрутка ехала по "главной". Похоже, что нарушил правила водитель грузового Mercedes.
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После ДТП пассажиры маршрутки вышли через заднюю дверь – якобы обошлось без серьезных травм.
Стоит отметить, что на этом месте довольно часто случаются аварии, а в часы пик всегда наблюдаются пробки.
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