В Киеве горит Киево-Печерская лавра: видео с места
4 ноября 2021 , 14:40Читати новину українською
Источник:24 канал
Пожар на территории центра Украинской православной церкви Московского патриархата произошел днем 4 ноября. Возгорание произошло на втором этаже мастерской.
Как рассказали в ГСЧС Киева в комментарии 24 каналу, информация о пожаре на улице Лаврской, 9/21 поступила около 13:43. На место происшествия выехали ближайшие отряды спасателей.
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Смотрите видео с места пожара на территории Киево-Печерской лавры: