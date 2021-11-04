В Киеве горит Киево-Печерская лавра: видео с места

Пожар на территории центра Украинской православной церкви Московского патриархата произошел днем 4 ноября. Возгорание произошло на втором этаже мастерской.

Как рассказали в ГСЧС Киева в комментарии 24 каналу, информация о пожаре на улице Лаврской, 9/21 поступила около 13:43. На место происшествия выехали ближайшие отряды спасателей.

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Смотрите видео с места пожара на территории Киево-Печерской лавры: