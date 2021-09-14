В Киеве грузовик АТБ на полном ходу влетел в маршрутку: видео

Достаточно серьезная авария произошла на Харьковском шоссе в Киеве недалеко от торгового центра "Мега-Сити". Водитель грузовика смял заднюю часть маршрутного такси.

Транспортные средства в результате столкновения получили довольно значительные повреждения. Люди в ДТП, по предварительным данным, не пострадали.

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На месте происшествия работали медики скорой и патрульные полицейские.

Что известно о столкновении грузовика АТБ с маршруткой в ​​Киеве

Авария произошла около 22:00 на Харьковском шоссе в Дарницком районе Киева.

По предварительным данным, водитель маршрутки не смотрел в зеркало и начал выезжать из кармана, а работник АТБ не успел затормозить.

Согласно правилам дорожного движения, грузовик должен был пропускать маршрутчика, поэтому формально именно водителя АТБ могут признать виновником аварии.

Как квалифицировали событие правоохранители, неизвестно. По неподтвержденной информации, в отношении водителя грузовика составили протокол о нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии.

Мужчине грозит 340 гривен штрафа или лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Смотрите видео с места аварии на Харьковском шоссе в Киеве: