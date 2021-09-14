В Киеве грузовик АТБ на полном ходу влетел в маршрутку: видео
Источник:"Киев оперативный"
Достаточно серьезная авария произошла на Харьковском шоссе в Киеве недалеко от торгового центра "Мега-Сити". Водитель грузовика смял заднюю часть маршрутного такси.
Транспортные средства в результате столкновения получили довольно значительные повреждения. Люди в ДТП, по предварительным данным, не пострадали.
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На месте происшествия работали медики скорой и патрульные полицейские.
Что известно о столкновении грузовика АТБ с маршруткой в Киеве
- Авария произошла около 22:00 на Харьковском шоссе в Дарницком районе Киева.
- По предварительным данным, водитель маршрутки не смотрел в зеркало и начал выезжать из кармана, а работник АТБ не успел затормозить.
- Согласно правилам дорожного движения, грузовик должен был пропускать маршрутчика, поэтому формально именно водителя АТБ могут признать виновником аварии.
Как квалифицировали событие правоохранители, неизвестно. По неподтвержденной информации, в отношении водителя грузовика составили протокол о нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии.
Мужчине грозит 340 гривен штрафа или лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.
Смотрите видео с места аварии на Харьковском шоссе в Киеве: