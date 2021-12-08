В Киеве из-за гололеда произошел массовый транспортный коллапс
Источник:24 канал
С серьезных пробок и отклонения от графика общественного транспорта началось утро 8 декабря в Киеве. Из-за дождя и морозной температуры за ночь проезжие части города покрылись слоем льда.
Особенно опасными являются те участки дорог, которые не успели обработать противогололедными средствами коммунальщики. Впрочем, снижать скорость водителям приходится и в тех местах, где нет наледи.
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Согласно прогнозу синоптиков, днем в Киеве ситуация будет ухудшаться, поскольку будут идти мокрый снег и дождь.
Непогода остановила троллейбусы
Из-за пробок и аварий у транспорта Киевпасстранса почти сразу начались проблемы с движением. Чиновникам пришлось менять движение общественного транспорта:
- Движение троллейбусов № 29, 30, 31, 47 в направлении железнодорожной станции "Зенит" от проспекта Шухевича до моста Десенко задерживается.
- На мосту Патона из-за обледенения проводов встали троллейбусы №43 и 50. Следовательно, 43 троллейбусы ездят до станции метро "Лыбедская", а №50 – до Дарницкой площади.
- Из-за сложных погодных условий движение троллейбусов №14 организовали до Дворца спорта и военного госпиталя. Троллейбусы №15 также едут только до военного госпиталя.
Смотрите видео с троллейбусами, которые стоят на мосту Патона:
Где трудно проехать из-за гололеда 8 декабря:
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода";)
- Улица Вадима Гетьмана;
- Чоколовский бульвар;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Николая Трублаини;
- Улица Симиренко;
- Проспект Валерия Лобановского;
- Улица Короленковская;
- Улица Николая Гринченко;
- Бульвар Леси Украинки;
- Бульвар Тараса Шевченко;
- Улица Жилянская;
- Улица Саксаганского;
- Улица Владимирская;
- Улица Коцюбинского;
- Улица Бульварно-Кудрявская;
- Улица Ярославов Вал;
- Улица Большая Житомирская;
- Набережное шоссе;
- Владимирский спуск;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Улица Константиновская;
- Улица Глыбочицкая;
- Улица Сечевых Стрельцов;
- Улица Вячеслава Чорновила;
- Улица Ильенко;
- Улица Елены Телиги;
- Улица Дегтяревская.
Очень затрудненным остается движение по всем мостам.
Будет еще хуже
Как отметили в патрульной полиции Киева, в течение дня в Киеве ожидают мокрый снег и дождь. Поэтому ситуация на дорогах столицы будет только ухудшаться.
Во время неблагоприятных погодных условий правоохранители призвали водителей быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила. Пешеходам крайне важно переходить дорогу только в установленных местах, а также использовать светоотражающие элементы. Кроме того, пешеходы должны помнить о том, что осмотрительными надо быть даже на тротуарах.