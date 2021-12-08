В Киеве из-за гололеда произошел массовый транспортный коллапс

С серьезных пробок и отклонения от графика общественного транспорта началось утро 8 декабря в Киеве. Из-за дождя и морозной температуры за ночь проезжие части города покрылись слоем льда.

Особенно опасными являются те участки дорог, которые не успели обработать противогололедными средствами коммунальщики. Впрочем, снижать скорость водителям приходится и в тех местах, где нет наледи.

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Согласно прогнозу синоптиков, днем в Киеве ситуация будет ухудшаться, поскольку будут идти мокрый снег и дождь.

Непогода остановила троллейбусы

Из-за пробок и аварий у транспорта Киевпасстранса почти сразу начались проблемы с движением. Чиновникам пришлось менять движение общественного транспорта:

Движение троллейбусов № 29, 30, 31, 47 в направлении железнодорожной станции "Зенит" от проспекта Шухевича до моста Десенко задерживается.

На мосту Патона из-за обледенения проводов встали троллейбусы №43 и 50. Следовательно, 43 троллейбусы ездят до станции метро "Лыбедская", а №50 – до Дарницкой площади.

Из-за сложных погодных условий движение троллейбусов №14 организовали до Дворца спорта и военного госпиталя. Троллейбусы №15 также едут только до военного госпиталя.

Смотрите видео с троллейбусами, которые стоят на мосту Патона:

Где трудно проехать из-за гололеда 8 декабря:

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода";)

Улица Вадима Гетьмана;

Чоколовский бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Николая Трублаини;

Улица Симиренко;

Проспект Валерия Лобановского;

Улица Короленковская;

Улица Николая Гринченко;

Бульвар Леси Украинки;

Бульвар Тараса Шевченко;

Улица Жилянская;

Улица Саксаганского;

Улица Владимирская;

Улица Коцюбинского;

Улица Бульварно-Кудрявская;

Улица Ярославов Вал;

Улица Большая Житомирская;

Набережное шоссе;

Владимирский спуск;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Улица Константиновская;

Улица Глыбочицкая;

Улица Сечевых Стрельцов;

Улица Вячеслава Чорновила;

Улица Ильенко;

Улица Елены Телиги;

Улица Дегтяревская.

Очень затрудненным остается движение по всем мостам.

Будет еще хуже

Как отметили в патрульной полиции Киева, в течение дня в Киеве ожидают мокрый снег и дождь. Поэтому ситуация на дорогах столицы будет только ухудшаться.

Во время неблагоприятных погодных условий правоохранители призвали водителей быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила. Пешеходам крайне важно переходить дорогу только в установленных местах, а также использовать светоотражающие элементы. Кроме того, пешеходы должны помнить о том, что осмотрительными надо быть даже на тротуарах.