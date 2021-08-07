В Киеве известный блогер Кошельник врезался в машину с нетрезвым водителем: видео
7 августа 2021 , 13:56Читати новину українською
Источник:инстаграм Дениса Кошельника
Совсем необычная авария произошла в Оболонском районе Киева. Блогер Денис Кошельник попал в незначительное ДТП. Вероятно, формально при этом правила мог нарушить сам блогер, но бежать с места происшествия начал другой водитель.
Об инциденте, который произошел 6 августа, блогер сообщил в своем инстаграме. Как свидетельствует видео, которое выложил Кошельник, в его Audi слегка врезалась Volvo.
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Владелец внедорожника оказался нетрезвым и пытался скрыться с места происшествия.
Что известно об аварии с участием блогера Кошельника в Киеве
- Авария произошла вечером. По предварительным данным, блогер ехал по перекрестку с круговым движением, но Volvo вдруг начала сдавать назад.
- За рулем "шведа" находился якобы друг владельца, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Водитель машины также был нетрезв.
- Когда владелец Volvo понял, что на место происшествия вызывают полицию, он пытался бежать. При этом машину он оставил на месте происшествия.
- Удержать водителя внедорожника на месте пытались очевидцы инцидента. Впрочем, за более чем 2 минуты ожидания правоохранителей он успел посетить ресторан, работающий неподалеку.
Как квалифицировали нарушение ПДД полицейские, пока неизвестно.
Смотрите видео с места аварии с участием блогера Кошельника: