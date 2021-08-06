Транспорт остановился только после столкновения с автомобилем Киа. Туда приехала скорая, которая забрала водителя Hyundai и мужчину, который был на велосипеде. Каково их состояние – неизвестно.

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Жена пыталась остановить

Это произошло, когда автомобиль двигался по улице Мазепы. Жена водителя, которому стало плохо, в этот момент была на пассажирском сиденье. Она пыталась остановить их машину, однако это удалось только после столкновения на перекрестке.

Телеграм "Киев оперативный" сообщает, что в Киа в этот момент были женщина с ребенком. Они в результате аварии не пострадали.

Место, где остановилась машина с водителем, потерявшим сознание / Фото Нацполиции и телеграма "Киев Оперативный"

К сожалению, такие случаи встречаются довольно часто. В частности, в Одессе 30 июля потерял сознание водитель маршрутки. После этого транспорт начал двигаться без управления. Маршрутка с пассажирами остановилась только на перекрестке, где врезалась в трамвай.