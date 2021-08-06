Транспорт зупинився лише після зіткнення з автомобілем Кіа. Туди приїхала швидка, яка забрала водія Hyundai та чоловіка, який був на велосипеді. Який їх стан – невідомо.

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Дружина намагалася зупинити

Це сталося, коли автомобіль рухався вулицею Мазепи. Дружина водія, якому стало погано, в цей момент була на пасажирському сидінні. Вона намагалася зупинити їх автівку, проте це вдалося лише після зіткнення на перехресті.

Телеграм "Київ оперативний" повідомляє, що в Кіа в цей момент були жінка з дитиною. Вони внаслідок аварії не постраждали.

Місце, де зупинилась автівка з непритомним водієм / Фото Нацполіції та телеграму "Київ Оперативний"

На жаль, такі випадки трапляються досить часто. Зокрема, в Одесі 30 липня знепритомнів водій маршрутки. Після цього транспорт почав рухатись без керування. Маршрутка з пасажирами зупинилася лише на перехресті, де врізалася в трамвай.