В Киеве коммунальщики установили почти 400 "зимних" дорожных знаков

Коммунальщики столицы продолжают подготовку дорог к зимнему сезону. Для того, чтобы движение автомобилей было более безопасным, рабочие Центра организации дорожного движения установили около 400 новых дорожных знаков.

По словам заместителя мэра Константина Усова, "зимние" знаки будут стоять с 1 ноября по 1 апреля. Они будут регулировать движение автомобилей по некоторым улицам на время благоприятных погодных условий.

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Кроме того, коммунальщики на 74 улицах установили знаки, предупреждающие о скользкой дороге.

Какие знаки установили в Киеве на время зимнего сезона



В Киеве установили новые дорожные знаки / Фото Константина Усова

Чиновник утверждает, что знаки о запрете движения транспортных средств во время гололеда установили на 55 улицах столицы.

Согласно Правилам дорожного движения, запрет не будет касаться такси, троллейбусов, маршрутных автобусов и автомобилей водителей с инвалидностью.

Кроме того, въезжать в зону действия знака смогут граждане, проживающие в ней, или обслуживающие расположенные там предприятия. Выезжать из зоны действия знака такие машины должны на самом близком к ним перекрестке, где разрешено движение.

В дополнение к снижению скорости

Кроме запрета движения в опасную погоду, власти столицы инициировали переход к единому скоростному режиму. С 1 ноября более 50 километров в час нельзя двигаться ни по одной из дорог Киева.