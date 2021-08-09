Решил проскочить: в Киеве легковушка снесла парня с самокатом на пешеходном переходе – видео

Водитель Renault грубо нарушил правила дорожного движения и не пропустил пешехода. В результате аварии тот отлетел на несколько метров и получил травмы.

Инцидент произошел утром 9 августа на Воздухофлотском проспекте неподалеку от улицы Стадионной. На месте происшествия работали медики скорой и следователи.

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По факту совершения ДТП с пострадавшими правоохранители должны открыть уголовное производство.

Не остановился на переходе

Судя по видео инцидента, которое записал свидетель происшествия на регистратор, авария произошла по вине водителя Renault.

Он не остановился на переходе, тогда как другие участники движения это сделали.

Вследствие этого пешеход с самокатом вышел на полосу, по которой двигался "француз".

От удара пострадавшего отбросило на несколько метров.

Какие именно травмы получил мужчина, пока неизвестно. От его телесных повреждений зависит, какое наказание ожидает владельца Renault.

Смотрите видео сбития пешехода с самокатом на переходе в Киеве:

Согласно правилам дорожного движения, водители должны снизить скорость и остановиться в случае необходимости, чтобы предоставить дорогу пешеходам. При этом автовладельцы должны останавливаться, если это делают водители на соседних полосах.