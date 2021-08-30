В Киеве в маршрутке на пассажиров упало стекло люка, водитель даже не остановился: жуткие фото

Стеклянный люк маршрутного такси вдруг лопнул и засыпал пассажиров обломками. Одной из женщин стекло попало в лицо. Другой – в руку.

Какие именно травмы получили пострадавшие, неизвестно. Скорее всего, женщины получили порезы. Однако маршрутчик даже не предложил им оказать помощь.

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После инцидента водитель не остановил транспортное средство и продолжил движение по маршруту, якобы ничего не произошло.

Сказал, что сбивается с графика

Инцидент произошел в маршрутном такси "Буча – Академгородок" утром 30 августа.

Стеклянный люк транспортного средства лопнул по неизвестным причинам непосредственно во время движения. Однако водитель на это никак не отреагировал.

Представитель фирмы-перевозчика не предложил пассажиркам воспользоваться аптечкой или остановиться для оказания помощи.

Чем именно закончилось ЧП, и работал ли маршрутчик с подобной неисправностью в дальнейшем, неизвестно.

Состояние маршруток столицы и области вызывает глубокое беспокойство у пассажиров и представителей власти. Однако реально контролировать частные компании чиновники не могут. Фирмы-перевозчики при этом не очень следят за технической исправностью автопарка.