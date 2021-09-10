В Киеве в многоэтажке вспыхнул масштабный пожар: есть жертва

В Киеве в результате пожара, который вспыхнул 10 сентября в жилом доме на улице Щусева, погибла женщина. С горящего здания спасатели эвакуировали 6 человек. Кроме того, на безопасное расстояние вывели 50 человек.

Трагедия произошла в Шевченковском районе столицы. Сообщение о пожаре спасатели получили в 1:34. Локализовать огонь пожарным удалось в 03:25.

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По данным спасателей, пожар возник на восьмом этаже девятиэтажки. Пламя распространилось на 4 балкона 3 квартир.

Во время разгребания остатков мебели в квартире на 8-этаже, обнаружено тело погибшей женщины 1958 года рождения,

– говорится в сообщении.

Квартира, в которой нашли погибшую, выгорела дотла.

Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшей.

Пожар в киевской многоэтажке / ГСЧС Украины

В Киеве горел костел святого Николая

Крупный пожар 3 сентября вспыхнул в одной из визиток украинской столицы – костеле святого Николая.

Пламя уничтожило орган, а также повредило внутреннее убранство святыни.

Украинским бизнесменам уже удалось собрать на восстановление костела 18 миллионов гривен.

В Минкульте отметили, что восстановительные работы начнут уже через месяц.

Сообщение ГСЧС Украины:

В результате пожара в жилом доме погибла женщина, выведены на безопасное расстояние 50 человек, эвакуированы 6 человек

10 сентября в 1:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступила информация о пожаре на улице Щусева, 8-А в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что пожар возник на 8-этаже 9-этажного жилого дома с распространением на 4 балкона 3-х квартир на 9-этаже. Не теряя времени, спасатели приступили к эвакуации жителей дома и тушению пожара.

В 03:25 пожар пожарным удалось локализовать на ориентировочной площади 90 кв.м, а в 4:13 – ликвидировать. В ходе ликвидации пожара на безопасное расстояние были выведены 50 человек, эвакуированы 6 человек. Во время разгребания остатков мебели в квартире на 8-этаже обнаружено тело погибшей женщины 1958 года рождения.

В результате пожара квартира на 8-этаже выгорела полностью, а также повреждены 4 балкона на 9-м этаже.

На месте происшествия работали 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Главного управления.

Причина возникновения пожара устанавливается.