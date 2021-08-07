С унитазом вместо сиденья: на Крещатике мужчина забавно катался на электросамокате – видео

Необычное использование арендованного электросамоката видели сотни киевлян и гостей столицы, поскольку катался мужчина на Крещатике. Для того чтобы на приборе можно было ехать сидя, мужчина установил на деке унитаз.

Запись поездки клиента одной из компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду, выложили в соцсети. Сняли покатушки парня многочисленные очевидцы.

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Ни к кому из окружающих претензий относительно подобного способа использования такого транспорта не было.

Стремительно лавировал между прохожими

По некоторым данным, молодой человек тиктокер и заранее подготовился к съемкам видео, привезя с собой в центр Киева унитаз.

Впрочем, вполне вероятно, что парень просто вез куда-то сантехнический прибор и решил сделать это с меньшими физическими затратами.

Нарушил ли он таким образом условия пользования услугами компании по аренде самокатов, неизвестно.

Так или иначе, парень смело лавировал между прохожими довольно долгое время, а остановить его никто не пытался.

Смотрите видео поездки мужчины на самокате с унитазом в Киеве:

Электросамокаты, согласно украинским законам, не признаны транспортным средством. Поэтому юридически на них не действуют правила дорожного движения. Однако это средство передвижения очень травмоопасно. Ежедневно в Киеве из-за катания на электросамокатах подвергаются повреждениям десятки людей.