В Киеве мужчина мчался по трассе на электросамокате со скоростью 80 километров в час

Столичные водители постоянно возмущаются поведением пилотов электросамокатов, которые нарушают правила дорожного движения и гоняют по дорогам Киева. Очередного мужчину с этим новейшим транспортом заметили в Киеве 21 сентября.

Самокатчика, который формально не нарушал правила дорожного движения, снял на видеорегистратор один из участников движения. Произошел инцидент на Днепровском шоссе в Киеве.

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Водители просят власть отреагировать

Судя по видео, владелец электросамоката двигался даже быстрее, чем некоторые машины – со скоростью 80 километров в час.

Это вызвало большое возмущение как у автора видео, так и у пользователей, посмотревших запись. Поскольку человек подвергает опасности не только себя, но и других участников движения.

Кроме того, автовладельцы отметили, что оштрафовать мужчину за нарушение правил дорожного движения полицейские не могут. Поскольку формально электросамокатчики не признаны полноценными участниками движения.

Именно потому, что подобные случаи на дороге крайне опасны, а владельцы самокатов чувствуют себя на проезжей части очень нагло, водители просят власть хоть как-то отреагировать на подобную коллизию и урегулировать правила и для них.

Смотрите видео поездки электросамокатчика со скоростью 80 километров в час:

Согласно статистике, даже несмотря на ограничения скорости движения в центре Киева, в столице ежедневно травмируются десятки пилотов электросамокатов. Большинство из них являются клиентами сервисов, которые предоставляют транспортные средства в аренду.