В Киеве мужчина остановил движение по Бориспольской трассе, чтобы перевести собак через дорогу

Один из водителей, который двигался в направлении Борисполя, остановил машину в левой полосе, а также жестами попросил не двигаться других автомобилистов. Сделал он это 13 декабря для того, что собаки могли безопасно перейти участок трассы с очень быстрым движением.

Видео с достойным поступком мужчины снял регистратор самого автомобилиста. Судя по записи, водитель увидел, как напуганные собаки застряли на раздельном газоне и не могли перебежать дорогу.

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Для того чтобы безопасно перевести четырехлапых, водителю пришлось рискнуть своей жизнью.

Остановился там, где ездят на скорости более 180 километров в час

Событие с участием мужчины по имени Дмитрий произошло днем ​​13 декабря на выезде из Киева.

Мужчина, увидев собак, остановил машину в крайней левой полосе. Это вполне могло привести к ДТП, поскольку обычно на Бориспольской трассе водители гоняют с огромной скоростью, которая существенно превышает разрешенную.

После этого водитель долго махал руками другим автомобилистам, чтобы те остановились. Впрочем, большое количество людей просто объезжали мужчину или пролетали мимо.

Впоследствии на правой полосе остановился водитель грузовика. То же сделали и другие автовладельцы.

После этого Дмитрий вместе с водителем грузовика помог собакам перейти дорогу. К счастью, все обошлось без аварии.

Это был конечно большой риск, неустанные потомки там летают столько, сколько может коряга + 20 километров в час. Спасибо всем кто помогает таким животным! Для подобных ситуаций всегда имейте светоотражающие жилеты,

– отметили в сообществе dtp.kiev.ua.

Смотрите видео, как мужчина помог собаками перейти через Бориспольскую трассу: