В Киеве мужчина остановил движение по Бориспольской трассе, чтобы перевести собак через дорогу

13 декабря 2021 , 16:44
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Источник:

dtp.kiev.ua

Один из водителей, который двигался в направлении Борисполя, остановил машину в левой полосе, а также жестами попросил не двигаться других автомобилистов. Сделал он это 13 декабря для того, что собаки могли безопасно перейти участок трассы с очень быстрым движением.

Видео с достойным поступком мужчины снял регистратор самого автомобилиста. Судя по записи, водитель увидел, как напуганные собаки застряли на раздельном газоне и не могли перебежать дорогу.

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Для того чтобы безопасно перевести четырехлапых, водителю пришлось рискнуть своей жизнью.

Остановился там, где ездят на скорости более 180 километров в час

  • Событие с участием мужчины по имени Дмитрий произошло днем ​​13 декабря на выезде из Киева.
  • Мужчина, увидев собак, остановил машину в крайней левой полосе. Это вполне могло привести к ДТП, поскольку обычно на Бориспольской трассе водители гоняют с огромной скоростью, которая существенно превышает разрешенную.
  • После этого водитель долго махал руками другим автомобилистам, чтобы те остановились. Впрочем, большое количество людей просто объезжали мужчину или пролетали мимо.
  • Впоследствии на правой полосе остановился водитель грузовика. То же сделали и другие автовладельцы.

После этого Дмитрий вместе с водителем грузовика помог собакам перейти дорогу. К счастью, все обошлось без аварии.

Это был конечно большой риск, неустанные потомки там летают столько, сколько может коряга + 20 километров в час. Спасибо всем кто помогает таким животным! Для подобных ситуаций всегда имейте светоотражающие жилеты,
– отметили в сообществе dtp.kiev.ua.

Смотрите видео, как мужчина помог собаками перейти через Бориспольскую трассу:

Автор: Олексій Чибісов