В Киеве мужчина ударил прохожего ножом ради телефона и куртки
Источник:патрульная полиция Киева
Патрульные полицейские задержали злоумышленника, который ударил ножом киевлянина. Инцидент произошел на улице Нижний Вал среди бела дня.
Правоохранители узнали о совершении преступления от самого пострадавшего. Мужчина позвонил на горячую линию с сообщением о том, что его ограбил вооруженный грабитель.
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На место происшествия сразу выехали патрульные, которым посчастливилось застать подозреваемого неподалеку.
Пытался бежать только после приезда полиции
- Инспекторы, которые приехали на Нижний Вал, выяснили, что злоумышленник ударил прохожего ножом и забрал у него мобильный телефон и куртку.
- Нападающий после совершения преступления лишь отошел на небольшое расстояние, поэтому пострадавший без проблем указал на него полицейским.
- Увидев патрульных, злоумышленник пытался убежать, но его догнали и задержали.
Мужчина оставил нож при себе после нападения / Фото патрульной полиции Киева
У мужчины изъяли окровавленный нож, а также вещи потерпевшего.
На место происшествия вызвали следователей, задокументировали все обстоятельства преступления. Как правоохранители квалифицировали преступление, неизвестно.