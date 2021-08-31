В Киеве мужчина ударил прохожего ножом ради телефона и куртки

Патрульные полицейские задержали злоумышленника, который ударил ножом киевлянина. Инцидент произошел на улице Нижний Вал среди бела дня.

Правоохранители узнали о совершении преступления от самого пострадавшего. Мужчина позвонил на горячую линию с сообщением о том, что его ограбил вооруженный грабитель.

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На место происшествия сразу выехали патрульные, которым посчастливилось застать подозреваемого неподалеку.

Пытался бежать только после приезда полиции

Инспекторы, которые приехали на Нижний Вал, выяснили, что злоумышленник ударил прохожего ножом и забрал у него мобильный телефон и куртку.

Нападающий после совершения преступления лишь отошел на небольшое расстояние, поэтому пострадавший без проблем указал на него полицейским.

Увидев патрульных, злоумышленник пытался убежать, но его догнали и задержали.



Мужчина оставил нож при себе после нападения / Фото патрульной полиции Киева

У мужчины изъяли окровавленный нож, а также вещи потерпевшего.

На место происшествия вызвали следователей, задокументировали все обстоятельства преступления. Как правоохранители квалифицировали преступление, неизвестно.