В Киеве наконец началась реконструкция кинотеатра "Киевская Русь"

Представители ООО "Ж. О. К." начали работы по реконструкции крупнейшего в Украине коммунального кинотеатра. В середине февраля жители Шевченковского района Киева увидели возле "Киевской Руси" тяжелую спецтехнику.

Судя по паспорту объекта, который установили возле кинотеатра, все работы должны закончиться до конца 2023 года. Во время тендера, который выиграло общество, было указано, что восстановить помещение "Киевской Руси" должны в течение 2022.

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За эти работы Киев заплатит немалую сумму – 287 миллионов 755 тысяч гривен.

Что предусматривает реконструкция кинотеатра "Киевская Русь"

Согласно открытой документации, здание культового кинотеатра должны не просто привести в порядок, но и фактически существенно перестроить. Подрядчики должны:

отремонтировать внутренние помещения;

заменить оборудование и мебель;

обустроить еще один кинозал, террасу на крыше и артпространство;

обновить системы водо- и электроснабжения, водоотведения, вентиляции, отопления и кондиционирования;

украсить фасад и установить его подсветку;

создать паркинг на 100 автомобилей и зону отдыха с газонами.

Первая серьезная реконструкция за 40 лет

"Киевскую Русь" открыли в 1982 году. С тех пор помещение кинотеатра существенно не меняли, внутри делали только косметические ремонты. Кинотеатр на улице Сечевых Стрельцов имеет два зала – большой на 1 192 места и малый – на 176.

Проект реконструкции кинотеатра готовили еще в конце 2020 года, однако деньги на ремонт выделили только в октябре 2021. Впоследствии из-за нехватки средств и пандемии COVID-19 работы были отложены.

ООО "Ж. О. К.", которое занимается реконструкцией "Киевской Руси", делало реставрацию фонтана "Самсон" и беседки возле Андреевского спуска, 21. Кроме того, с февраля 2020 представители компании ремонтируют кинотеатр "Краков" на Русановской набережной.