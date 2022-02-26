В Киеве не будут ездить поезда красной ветки метро

Власти столицы в связи с боевыми действиями решили отменить движение поездов Святошинско-Броварской линии подземки. Утром 26 февраля в КГГА сообщили о том, что все станции красной ветви работают только как укрытие.

Как отметили столичные чиновники, поезда между станциями на красной ветке курсировать не будут как минимум 26 февраля. На такой шаг в руководстве метро пошли из-за ночных боев на проспекте Победы.

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Синяя и зеленая ветки, как общественный транспорт, пока будут работать. При необходимости на станциях опустят гермозатворы.

Оккупанты обстреляли ракетами многоэтажку

Утром 26 февраля российские захватчики запустили несколько ракет. Первая попала в нижнюю часть здания. Вторая – в квартиры на верхних этажах.

По данным ГСЧС, жертв в результате инцидента нет, однако есть пострадавшие.

В настоящее время военные и спасатели занимаются эвакуацией раненых и жителей дома.

Насколько серьезны и угрожающие повреждения для здания, пока неизвестно.

Смотрите видео с места попадания ракеты на проспекте Лобановского:

Российских военных в Киеве нет