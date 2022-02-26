В Киеве не будут ездить поезда красной ветки метро
26 февраля 2022 , 09:29Читати новину українською
Источник:КГГА
Власти столицы в связи с боевыми действиями решили отменить движение поездов Святошинско-Броварской линии подземки. Утром 26 февраля в КГГА сообщили о том, что все станции красной ветви работают только как укрытие.
Как отметили столичные чиновники, поезда между станциями на красной ветке курсировать не будут как минимум 26 февраля. На такой шаг в руководстве метро пошли из-за ночных боев на проспекте Победы.
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Синяя и зеленая ветки, как общественный транспорт, пока будут работать. При необходимости на станциях опустят гермозатворы.
Оккупанты обстреляли ракетами многоэтажку
- Утром 26 февраля российские захватчики запустили несколько ракет. Первая попала в нижнюю часть здания. Вторая – в квартиры на верхних этажах.
- По данным ГСЧС, жертв в результате инцидента нет, однако есть пострадавшие.
- В настоящее время военные и спасатели занимаются эвакуацией раненых и жителей дома.
- Насколько серьезны и угрожающие повреждения для здания, пока неизвестно.
Смотрите видео с места попадания ракеты на проспекте Лобановского:
Российских военных в Киеве нет
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, ночь на 26 февраля была тяжелой, однако диверсантов и оккупантов в Киеве нет.
- Враг пытается прорваться в город, обстреливает социальную инфраструктуру и жилые дома, однако мэр говорит, что город выстоит.
- В общем, по состоянию на утро 26 февраля все попытки оккупантов пройти в Киев со стороны Одесской трассы провалились. Десант в Василькове уничтожен.
- Оккупанты группируются на участке Гостомель – Ирпень – Буча – Вышгород.
- В ходе ночных боев ВСУ отразили контроль над Киевской ГЭС.