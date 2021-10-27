В Киеве неадекватный водитель протаранил машину актрисы Риммы Зюбиной
Источник:фейсбук Риммы Зюбиной
Необычное ДТП произошло в Киеве утром 27 октября. Водитель элитного Lexus ехал по встречной полосе и намеренно протаранил легковушку актрисы и телеведущей Риммы Зюбиной.
По словам звезды многих популярных сериалов, владелец крайне дорогой машины очень нагло нарушал правила дорожного движения, а также угрожал потерпевшей после аварии.
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Чем именно закончился инцидент, неизвестно. Скорее всего, на виновника аварии составили протокол о ДТП.
Требовал, чтобы ему уступили дорогу
- Как отметила Зюбина, водитель Lexus выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку.
- Машина актрисы не уступила место наглому водителю, поэтому он решил наказать тех, кому не нравится такое неуважение на дороге.
- Внедорожник с днепровской регистрацией врезался в Nissan Leaf Зюбиной, после чего угрожал "разбить е**ло ее сыну".
В комментариях к посту актрисы в фейсбуке пользователи отметили, что каждый день видят сотни владельцев элитных машин, которые двигаются по встречке и считают, что все должны их пропускать.
Смотрите видео с места ДТП с участием Риммы Зюбиной: