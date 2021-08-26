В Киеве неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в офис омбудсмена
Источник:24 канал
Преступление произошло на улице Институтской в Киеве, где расположен офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Неизвестный мужчина бросил в дверь омбудсмена, после чего произошел пожар.
Правоохранителям удалось задержать злоумышленника на месте пожара. Огонь быстро потушили.
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По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Мотивы неизвестны
Огонь быстро потушили / Фото "Киева оперативного"
- Инцидент произошел на улице Институтской в самом центре Киева около 15:45 25 августа.
- Мужчина бросил стеклянную бутылку, в которой была зажигательная смесь. После удара о дверь офиса Людмилы Денисовой произошел пожар.
- Огонь быстро потушили.
- Сейчас на месте пожара работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства поджога.
Двери частично выгорели / Фото "Киева оперативного"
Как именно в полиции квалифицируют инцидент, пока неизвестно. С этим полицейские разберутся в ближайшее время.
Смотрите видео с места поджога офиса уполномоченного по правам человека в Киеве: