В Киеве на Николая заминировали два вокзала: пассажиров эвакуировали

Появилась информация о якобы заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поэтому их работу пришлось временно ограничить.

Соответствующее сообщение пришло воскресенье, 19 декабря. После этого всех работников вокзала и пассажиров оперативно эвакуировали из здания.

Ранее В Киеве сообщили о минировании жилого дома

Поезда продолжают курсировать

На вокзал прибыл ряд специалистов – взрывотехники, кинологи и правоохранители. Они прочесывают здание, чтобы проверить информацию о заминировании. При этом поезда курсируют по графику. Временно посадку пассажиров проводят через близлежащие к центральному зданию переходы.

Как наказывают за фейковое заминирование

В марте 2021 года нардепы ужесточили ответственность по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Именно под нее подпадают те, кто сообщают о якобы "заминировании" разных объектов.

Предыдущие "заминирования" в Киеве

В начале декабря в Киеве срочно эвакуировали посетителей 7 торгово-развлекательных центров из-за "минирования".

Перед этим в полицию поступил аналогичный вызов относительно Центрального автовокзала возле метро "Демеевская".

Еще раньше в Киеве мужчина "заминировал" АЗС. Впоследствии он объяснил полиции, что таким образом стремился отомстить персоналу.

Нарушителям грозит. Впрочем, поймать злоумышленников обычно не удается.

Полный текст сообщения Укрзализныци в телеграме:

Внимание! Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с уведомлением о якобы его заминировании. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.