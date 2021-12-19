В Киеве на Николая заминировали два вокзала: пассажиров эвакуировали
Источник:телеграм-канал Укрзализныци
Появилась информация о якобы заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поэтому их работу пришлось временно ограничить.
Соответствующее сообщение пришло воскресенье, 19 декабря. После этого всех работников вокзала и пассажиров оперативно эвакуировали из здания.
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Поезда продолжают курсировать
На вокзал прибыл ряд специалистов – взрывотехники, кинологи и правоохранители. Они прочесывают здание, чтобы проверить информацию о заминировании. При этом поезда курсируют по графику. Временно посадку пассажиров проводят через близлежащие к центральному зданию переходы.
Как наказывают за фейковое заминирование
В марте 2021 года нардепы ужесточили ответственность по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Именно под нее подпадают те, кто сообщают о якобы "заминировании" разных объектов.Обратите внимание! Нарушителям грозит до 8 лет лишения свободы. Впрочем, поймать злоумышленников обычно не удается.
Предыдущие "заминирования" в Киеве
- В начале декабря в Киеве срочно эвакуировали посетителей 7 торгово-развлекательных центров из-за "минирования".
- Перед этим в полицию поступил аналогичный вызов относительно Центрального автовокзала возле метро "Демеевская".
- Еще раньше в Киеве мужчина "заминировал" АЗС. Впоследствии он объяснил полиции, что таким образом стремился отомстить персоналу.
Полный текст сообщения Укрзализныци в телеграме:
Внимание! Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с уведомлением о якобы его заминировании. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.