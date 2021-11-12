В Киеве обещают ужесточить контроль за соблюдением карантина

Несмотря на введение красной зоны из-за тяжелой ситуации с распространением COVID-19, большинство граждан вообще не соблюдают противоэпидемиологические ограничения. Поэтому чиновники решили еще раз усилить контроль над тем, как носят маски киевляне.

Решение об увеличении количества проверок было принято во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 11 ноября. Согласно документу, чиновники увеличили количество рабочих групп до 4 в каждом районе города.

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Отныне в огромном Киеве будут работать 40 мобильных групп, которые будут проверять разные субъекты хозяйствования.

Без маски и сертификатов можно пройти почти всюду

В КГГА отметили, что в рабочие группы вошли должностные лица местных районных администраций, Госпродпотребслужбы столицы, полицейские и бойцы муниципальной охраны.

Контроль за соблюдением карантинных мер должны обеспечивать райгосадминистрации, департамент муниципальной безопасности КГГА, работники госпродпотребслужбы, центра контроля и профилактики болезней, полиции мунстражи и киевпасстранса.

Чиновники также подчеркнули, что за нарушение карантина гражданы должны штрафоваться на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Администрацию заведений, где не соблюдали нормы, должны штрафовать на 34 – 170 тысяч.

Как утверждают киевляне, несмотря на действие правил так называемой красной зоны, в большинстве заведений столицы вообще не проверяют наличие сертификатов вакцинации у посетителей. Кроме того, внутрь помещений пускают людей без масок. Это же касается общественного транспорта, однако проверки нарушителей там происходят гораздо чаще, чем в ресторанах, гостиницах и других заведениях.